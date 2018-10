Una nuova Oasi affiliata in Abruzzo

L'inaugurazione dell'Oasi affiliata Fosso Giardino in provincia di Teramo

Questa mattina la firma della convenzione nel corso di una conferenza stampa - inaugurazione dell’Oasi affiliata WWF del Fosso Giardino

***Con la firma apposta sulla relativa convenzione dal, e dalla responsabile della cooperativa Clematis, Morena Ciapanna, è stata istituita questa mattina l’Oasi affiliata WWF del Fosso Giardino.Il Fosso Giardino è un piccolo corso d’acqua che scorre parallelo al fiume Tronto, circa 3 km più a sud, dal territorio comunale di Colonnella fino a Martinsicuro in una dolce vallata coltivata, tra la contrada di San Martino e via del Semaforo, dove attraversa il Parco Sociale La Pineta, il primo in Abruzzo, istituito dalla Coop. Clematis nel 2010.che rappresenta da oggi la porta a nord del sistema delle Oasi WWF abruzzesi. La piccola area (circa 7 ettari) tra la Valle del Tronto e la Val Vibrata è ricca di flora e fauna di pregio: non a caso la Societas Herpetologica Italica, sodalizio che raccoglie gli studiosi che si occupano di anfibi e rettili, il 28 ottobre dello scorso anno vi ha istituito il sito “A.R.E.D. Bosco e calanchi di Martinsicuro” - Area di Rilevanza Erpetologica (ITA114ABR008).che caratterizzano il Fosso, sul costone a est sono presenti per circa un ettaro pini di Aleppo piantati negli anni ’70 dal direttore della rivista “Fotografare” Cesco Ciapanna e dal cugino omonimo. L’ennesimo lembo di natura, insomma, che merita di essere visitato e conosciuto e sul quale il WWF scommette con il suo prestigioso marchio. Si tratta peraltro della prima Oasi "urbana" legata al WWF in Abruzzo: una speciale tipologia di area protetta che rappresenta un modo per avvicinare i cittadini alla natura portandoli a conoscere e ad apprezzare gli angoli di biodiversità che "resistono" all'interno o in prossimità dei centri abitati.Alla inaugurazione erano presenti Massimo Vagnoni, Sindaco di Martinsicuro; Dante Caserta, Vicepresidente WWF Italia; Antonio Canu, Presidente WWF Oasi - Luciano Di Tizio, Delegato WWF Abruzzo - Morena Ciapanna, Presidente Clematis - Antonio Di Ferdinando, Amministratore delegato Conad; Fernando Di Fabrizio, Presidente Legacoop Abruzzo - Mario Mazzocca, Sottosegretario alla Presidenza Regione Abruzzo con delega all’Ambiente.