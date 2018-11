Un cucciolo di lontra preso in cura dal WWF di Policoro

La lontra ama gli ambienti acquatici ma spesso finisce vittima di incidenti stradali negli spostamenti

"Si tratta di una femmina di circa un kg. di peso - ci dice la veterinaria Francesca Ardolino - un cucciolo in fase di svezzamento che con tutta probabilità ha perso la madre. Così è stata trovata affamata, disidratata e in condizione di ipotermia. Il nostro lavoro in questi giorni prevede il controllo frequente della temperatura, bagni frequenti e alimentazione idonea a base di pesci d'acqua dolce (trota) con dovute integrazioni vista la giovane età. Comunque è vivace e ora appare in buona salute".

Vagava disorientata per le strade del comune di Scalea (CS) quando fortunatamente è stata notata da un passante, Francesco Leo. E da una possibile brutta avventura si è passati al lieto per il cucciolo di lontra di circa 3 mesi. Allertati i Carabinieri Forestali della stazione di Orsomarso-Scalea, il piccolo è stato messo in sicurezza in attesa dell'arrivo della veterinaria del Parco Nazionale del Pollino, Erika Ottone. Dopo il primo soccorso, la giovane lontra è stata consegnata aldove lo staff diretto da Francesca Ardolino se ne sta prenderà cura in attesa del suo trasferimento presso il centro nazionale Lontre di Caramanico (PE), gestito dai Carabinieri forestali., è una specie fortemente minacciata e inserita nella lista IUCN come specie in pericolo in Italia, dove stime parlano di circa 5-600 individui. L’areale di distribuzione è ora concentrato al solo Meridione, dall’Abruzzo alla Puglia, alla Calabria e in particolare alla Campania e alla Basilicata (bacino de Sele-Calore e Lao). Strettamente legata agli ambienti acquatici, vive in prossimità di fiumi e torrenti in buono stato di naturalità dove si ciba principalmente di piccoli pesci che caccia grazie all'abilità nel nuoto. La campagna WWF ProtectWater per la tutela dei fiumi >> “Purtroppo, negli ultimi tempi, una delle maggiori cause di morte delle lontre sono gli investimenti da parte delle auto, soprattutto lungo le strade della Basilicata. Un fenomeno in crescita nei confronti del quale è necessario mettere in campo misure di prevenzione" dicedell’IUCN . Il WWF tutela la lontra grazie alle Oasi di Persano e Grotte del Bussento (Salerno) e Policoro (Potenza)