Al fianco della Puglia che vieta la plastica monouso negli stabilimenti balneari

Mercoledì 24 luglio, al Tribunale amministrativo di Bari, si discuterà il ricorso di alcune aziende di produzione e distribuzione di bevande contro l’ “Ordinanza balneare” del 2019, con cui la Regione Puglia ha limitato negli stabilimenti balneari l’uso di contenitori, utensili per alimenti e bevande di plastica monouso non compostabili.Il WWF Italia apprezza e incoraggia l’iniziativa della regione, che va verso la corretta diminuzione dell’utilizzo, ormai davvero sconsiderato, di bicchieri, piatti, posate e bottiglie di plastica monouso. Per dimostrarlo, grazie all’intervento curato dagli avvocati Giuseppe delle Foglie e Lara Marchetta,fatto dalle imprese di distribuzione di bevande, mostrando la correttezza del provvedimento regionale, che ha semplicemente applicato le leggi italiane ed europee sulla tutela dall’ambiente marino e sulla riduzione del consumo di plastica monouso.La plastica rappresenta il 95% dei rifiuti del mare e ha dei primati incredibili di ‘resistenza’ nell’ambiente marino, basti pensare che un bicchiere resta in mare fino a 20 anni, una busta fino a 50 mentre un filo da pesca può durare fino a 600 anni. E sono 134 le specie mediterranee che ingeriscono plastica tra cui cetacei, tartarughe e uccelli. Il WWF Italia è in prima linea nella lotta contro l’inquinamento da plastica in natura, e anche quest’anno, con lae il tour Spiagge #PlasticFree, porta avanti una serie di eventi e iniziative che, per tutta l’estate, coinvolgeranno volontari, istituzioni, celebrities, enti, comunità locali, pescatori e aziende sull’emergenza plastica in mare.