17 rinoceronti neri trasferiti in Malawi

Diciassette rinoceronti neri hanno ultimato il viaggio che li ha portati dal Sudafrica fino in Malawi.

A raccontarlo è African Parks, l’organizzazione non governativa che si dedica alla conservazione con sede in Sudafrica. Lo scopo del loro trasferimento è proprio quello di rafforzare le popolazioni di rinoceronti neri del Malawi, supportando gli sforzi regionali per conservare questa specie in grave pericolo di estinzione. Dopo essere stati catturati a KwaZulu-Natal, in Sudafrica, i diciassette rinoceronti sono stati messi in quarantena per sei settimane, poi trasportati in aereo nel Malawi.



Secondo le ultime stime del WWF sono circa 5.500 i rinoceronti neri rimasti nel mondo. Un numero raggiunto grazie agli enormi sforzi di conservazione che hanno contribuito a raddoppiare il numero di individui di questa specie da quello storicamente basso di 2.500, che era stato registrato nel 1995. La speranza degli esperti ora è che che questa ultima importante azione possa assicurare alla popolazione di questa rara specie una diversità genetica utile a combattere meglio le malattie.