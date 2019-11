Tanti volti noti per salvare le foreste del nostro pianeta

Artisti, influencer, sportivi e comici famosi ogni giorno parlano a migliaia di persone attraverso i loro canali social, per questo il WWF Italia ha deciso di contattare alcuni di loro e chiedergli di raccontare qualcosa di diverso: dall'Amazzonia all'Indonesia, dall’Africa all’Australia, gli alberi di tutto il mondo stanno scomparendo con la stessa facilità, e noncuranza, con la quale lasciamo che bruci un fiammifero.



Per questo Filippa Lagerbak, Giovanni Caccamo, Massimiano Rosolino, Giovanni Vernia, Mariano Di Vaio, Luca Ward, Federica Fontana, Leonardo Bocci, Ellen Hidding e molti altri hanno aderito alla #BurningMatchChallenge lanciata dal WWF Italia, condividendo un messaggio per salvare le foreste del pianeta attraverso le storie del proprio profilo Instagram.



Partecipare alla Challenge è molto semplice: basta accendere un fiammifero e registrare un messaggio personale per difendere le foreste di tutto il mondo e prima di condividerlo sui propri canali social, ricordarsi di sfidare altri tre amici a partecipare e taggare il profilo ufficiale del WWF Italia.



Non solo i personaggi famosi, ma tutti sono invitati partecipare alla#BurningMatchChallenge e a far sentire la propria voce per salvare il nostro patrimonio verde.



Le foreste sono il nostro scudo contro i riscaldamenti climatici, la desertificazione e la perdita di biodiversità, cibo e acqua. Distruggerle equivale a distruggere la vita sulla Terra. Sul nostro pianeta restano ormai solo 3 mila miliardi di alberi e ogni anno ne perdiamo 15 miliardi. È il momento di intervenire per fermare questa vera e propria catastrofe.