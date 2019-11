Abruzzo, al via progetto scolastico W il lupo

Al via, in Abruzzo, un corso di formazione dedicato al lupo e rivolto a insegnanti, educatori ambientali, guide escursionistiche e appassionati. Si tratta di un’attività che rientra nel progetto scolastico nazionale “Viva il Lupo”, programma avviato dal WWF Italia per la conservazione della specie nel nostro paese. Il progetto, approvato e finanziato dal Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare, è risultato il primo classificato tra gli oltre quaranta che avevano partecipato al bando indetto dal Ministero.



Non soltanto il lupo al centro del progetto poiché lo stesso ha una finalità sociale: rilanciare le attività di educazione ambientale nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, entrambi duramente segnati dai terremoti del 2016.



Saranno tre gli incontri in cui si articolerà il corso: il primo è previsto mercoledì 27 novembre, alle 15:00, presso l’Ordine degli Architetti di Teramo, sul tema “Vita da Lupi. Biologia ed ecologia del Lupo e delle sue prede”. Il secondo seguirà domenica 1° dicembre, alle 9:00, presso il Centro di Educazione all'Ambiente WWF "Monti della Laga" a Cortino (TE) e sarà un “Laboratorio didattico nel Parco”; quindi, chiusura del corso mercoledì 4 dicembre alle ore 15:00, di nuovo all’ordine degli Architetti di Teramo, con l’incontro su “Aree naturali protette, conservazione ed educazione ambientale”.



La partecipazione al corso è gratuita, previa iscrizione obbligatoria scrivendo alla casella di posta teramo@wwf.it cui potranno anche essere chieste informazioni sul progetto “Viva il Lupo”.



Inoltre, poiché il WWF Italia è ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione dei docenti e il corso è stato organizzato nell’ambito del Protocollo d'intesa tra il MIUR e lo stesso WWF Italia, saranno riconosciuti tre crediti per le Guide AIGAE e sarà rilasciato un attestato di partecipazione.