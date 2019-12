La bozza dell’accordo alla Cop25 è inaccettabile

#NoBadDealCOP25

“La proposta presentata per raggiungere un accordo alla #COP25Madrid è inaccettabile. Serve un testo equilibrato, che inviti i Paesi a migliorare le proprie ambizioni per il #clima nel 2020, in linea con quanto chiede la #scienza" dice @VPerezCirera del @WWF #ClimateActionNow pic.twitter.com/OjHmBa5vke — WWF Italia (@WWFitalia) December 14, 2019

La proposta presentata stamattina dalla presidenza del Cile per raggiungere un accordo alla Cop25 "è estremamente debole e scioccante, soprattutto per quanto riguarda le ambizioni climatiche"., che aggiunge come questa versione della bozza sia inaccettabile.“Siamo in una crisi climatica e i riferimenti al miglioramento degli impegni nazionali (o Ndc) per il taglio di emissioni di gas serra al 2020 sono disperatamente necessari, ma sono stati praticamente eliminati- aggiunge prosegue Perez-Cirera-. Il presidente della Cop deve tornare al tavolo e presentare un testo equilibrato e rappresentativo in linea con il linguaggio dell'ambizione che invita le parti a migliorare i loro Ndc nel 2020 in linea con quanto richiesto dalla scienza".Non possiamo dare il via all'Accordo di Parigi con impegni che ci portano a un aumento di 3 gradi della temperatura media globale entro la fine del secolo. "Questo non è ciò che le Parti hanno concordato a Parigi- ha sottolineato Pérez-Cirera-. Come ha dichiarato il portavoce delle Isole Marshall, sembra che stiamo andando indietro quando dovremmo fare invece fare un salto di qualità nell'altra direzione".e delle comunità che stanno soffrendo e soffriranno sempre più gli impatti della crisi climatica e che chiedono un’azione con urgenza, oltre che della speranza di milioni di persone per un futuro migliore.In queste ore sta puntando a realizzare un nuovo testo per raggiungere un accordo alla conferenza sul clima Cop25. Lo ha annunciato la presidenza cilena oggi in una conferenza stampa. L'accordo, spiega il coordinatore della presidenza Andrés Landerretche, verrà sottoposto alle parti per riuscire a trovare una intesa. "Non è prevista unasospensione della Cop25 - ha aggiunto - e si punta da un accordo quanto prima, al più tardi nella notte".