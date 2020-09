Maxi Zoo al fianco del WWF per la tutela dell'Orso Bruno Marsicano

Per il terzo anno consecutivo, Maxi Zoo - parte del gruppo Fressnapf, la più importante catena retail europea dedicata ad alimenti e accessori per animali - sostiene WWF Italia e la sua nuova Campagna “Il mondo che verrà - noi siamo le scelte che facciamo”. Una visione condivisa che, sin dal 2018, permette di collaborare insieme per tutelare la Natura d’Italia, proteggendo e conservando le specie italiane a rischio estinzione.



“Mai come quest’anno abbiamo potuto toccare con mano quanto il nostro comportamento nei confronti del pianeta possa avere conseguenze dirette sulla nostra vita ed è ancora più prezioso il contributo che ciascuno di noi può dare” dichiara Michael Trapp CEO Maxi Zoo Italia “Rinnoviamo la collaborazione con WWF Italia che ha l’obiettivo di proteggere e tutelare una specie tipica italiana, dando per primi un segnale concreto d’impegno”.



“Nel mondo che verrà” afferma Marco Galaverni Direttore Scientifico di WWF Italia “l’uomo impara a vivere sempre più in armonia con la natura, anche con le specie che potrebbero apparire come più problematiche ma fondamentali per gli equilibri di interi ecosistemi, come l’orso bruno marsicano”.



Quest’anno Maxi Zoo e WWF Italia sono impegnati nel progetto “Orso 2x50”, che ha l’obiettivo di raddoppiare la popolazione dell’orso bruno marsicano entro il 2050.

L’orso bruno marsicano è una sottospecie endemica e iconica del nostro Paese, presente oggi con una popolazione residua di circa 50 esemplari nell’Appennino centrale, tra Abruzzo, Lazio e Molise. Questa sottospecie ha sviluppato caratteri genetici, ecologici e morfologici unici grazie all’isolamento dalla popolazione europea di orso bruno, che dura da almeno 3.000 anni.

[Immagine che contiene segnale Descrizione generata automaticamente] A causa della ridotta dimensione della popolazione e dell’elevata mortalità di origine antropica (incidenti stradali in primis), l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) inserisce l’orso marsicano tra le specie in pericolo critico di estinzione.



Il supporto di Maxi Zoo a favore del progetto si concretizza nella raccolta fondi che sarà organizzata in tutti gli store dell’Azienda: dall’1 al 31 ottobre sarà possibile acquistare il Braccialetto dell’Amicizia al prezzo di 2€. Un piccolo contributo per la salvaguardia e la tutela dell’orso marsicano, che permetterà di fornire un sostegno concreto alle Oasi WWF e aree limitrofe dove quotidianamente vengono svolte numerose attività per la conservazione della specie e del suo habitat.



I Braccialetti dell’Amicizia sono disponibili in tre formati differenti: due per adulti e uno per bambini.

Negli anni precedenti, le raccolte fondi “Insieme per gli animali” hanno permesso di donare 195.000 euro a WWF Italia. Nello specifico, la vendita dei Braccialetti dell’Amicizia ha portato alla donazione di:

70.000 euro nel 2018, per sostenere i Centri di Recupero delle tartarughe marine, veri e propri ospedali per curare e rimettere in liberà questi animali e 125.000 euro nel 2019, per la salvaguardia e la conservazione del lupo del suo habitat naturale.

Maxi Zoo invita tutti a indossare il Braccialetto dell’Amicizia per dimostrare il supporto a WWF Italia e fare la differenza a favore delle specie italiane a rischio estinzione.