Il 23 e il 27 luglio due webinar dedicati agli insetti impollinatori

Giovedì 23 e lunedì 27 luglio, il WWF Italia organizza due Webinar sulla piattaforma Zoom dedicati agli insetti impollinatori, di cui la Politica Agricola Comune dell'Unione Europea non si prende cura come dovrebbe.appartenenti non solo alle specie più rare ma anche alle specie più comuni, da cui dipende il fondamentale servizio ecosistemico dell’impollinazione.I Programmi per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, gestiti dalle regioni, attribuiscono più contributi finanziari agli agricoltori che utilizzano pesticidi rispetto a coloro che praticano l’agricoltura biologica, l’unica pratica agricola veramente sostenibile per gli impollinatori.Ora la Commissione Europea deve assumere impegni maggiori in difesa delle api domestiche e selvatiche ed altri impollinatori e insieme agli stati membri dell'UE è stata attivata una raccolta firme per ridurre l'uso dei pesticidi e garantire sussidi all'agricoltura biologica.I due incontri online saranno proprio dedicati al ruolo fondamentale svolto in natura dagli insetti impollinatori.Il primo webinar si terrà giovedì 23 luglio ore 17.30 e il titolo è: “Il mondo delle farfalle”Relatore: Simona Bonelli, Docente dell’Università di Torino, Dip. di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e Coordinatrice per l’Italia di Butterfly Europe.Moderatori: Marco Galaverni, Franco Ferroni (WWF Italia)Topic: WEBINAR "Il mondo delle farfalle"Time: Jul 23, 2020 05:30 PM RomeMeeting ID: 945 6734 6007Password: 049564Lunedì 27 luglio alle ore 17.30 si terrà il "Il valore degli insetti"Relatore: Alberto Zilli, Curatore Sezione Lepidotteri presso il Natural History Museum di Londra.Moderatori: Isabella Pratesi, Franco Ferroni (WWF Italia)Topic: WEBINAR "Il valore degli insetti"Time: Jul 27, 2020 05:30 PM RomeMeeting ID: 920 6916 1523Password: 762327