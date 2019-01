Il Dipartimento delle politiche europee attacca la scienza

"E' in atto un'invasione di campo senza precedenti in materia di tutela della biodiversità per favorire l'allungamento della stagione venatoria. Sotto attacco il lavoro scientifico di Ispra e la potestà del Ministero dell'Ambiente".Lo dichiaranoa proposito dell'iniziativa assunta dal Dipartimento delle politiche europee contro Ministero dell'Ambiente e Ispra in merito alla trasmissione alla Commissione europea dei dati relativi alla protezione degli uccelli selvatici."La materia riguardaUn argomento importantissimo sotto il profilo della conservazione della biodiversità, finalizzato alla protezione dei periodi biologici più delicati quali quelli della riproduzione e della migrazione. Peraltro, una materia completamente e indiscutibilmente di potestà del Ministero dell'Ambiente e di pertinenza scientifica dell'autorità del settore, vale a dire l'Ispra, l'Istituto per la ricerca e la protezione ambientale"."Ebbene, con un atto che ha dell'incredibile- continuano le associazioni-,. Un'azione priva di ogni fondamento giuridico, al limite del golpe istituzionale, che calpesta anni di ricerca scientifica da parte di Ispra ed espone l'Italia ad una figuraccia internazionale senza precedenti. La ragione di tutto questo? Tentare di favorire di la richiesta dei cacciatori italiani di allungare i temi di caccia consentiti e privare gli uccelli selvatici dei necessari livelli di tutela. Un comportamento a cui le associazioni venatorie italiane ci hanno da tempo abituato ma al quale si è incredibilmente prestato un Ministero, quello delle Politiche europee, al punto da calpestare le prerogative, i poteri e le competenze di un altro"."Invitando il Ministero dell'Ambiente e Ispra ad andare avanti e chiedendo alla Commissione europea di ignorare ogni sollecitazione che non dovesse arrivare dall'autorità competente, denunceremo in ogni sede questa brutta pagina italiana e impugneremo ogni atto amministrativo che dovesse inopinatamente produrre- concludono le associazioni-. Giù la mani dalla scienza e dalla natura".