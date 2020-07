In Calabria 10 nidi di tartaruga marina gestiti dal WWF

Anche in Calabria l’attività di sensibilizzazione portata avanti dal WWF negli anni per permettere a turisti, residenti e gestori di lidi balneari di riconoscere un nido di tartaruga marina e sapere come comportarsi davanti a particolari tracce sulla sabbia o a un individuo in difficoltà, sta ottenendo importanti risultati.



Sono 10, infatti, i nidi nella regione gestiti fino ad ora dal network tartarughe marine del WWF che, proprio grazie all’importante attività di monitoraggio dei volontari e alla collaborazione sempre più consapevole di bagnanti e gestori dei lidi balneari, è riuscito ad individuare e mettere in sicurezza 10 deposizioni nelle province di Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro e Cosenza.



Il coordinamento delle attività è affidato alla giovane biologa Jasmine de Marco, che ha comunicato il riconoscimento del primo nido di Caretta caretta a Guardavalle, in provincia di Catanzaro, dove ne sono stati trovati altri due.

Un altro nido è stato individuato a Riace, in provincia di Reggio Calabria, e a questo si aggiungono un nido a Roccelletta di Borgia (Catanzaro), uno a Soverato (Catanzaro), uno a Sibari (Cosenza) e tre a Crotone.