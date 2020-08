Alessandro arriva in Abruzzo. Il ragazzo del Trentino protagonista disarà ospite con la sua famiglia nella Oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi dal 18 agosto.Il video di Alessandro e del suo incontro con il plantigrado ha fatto il giro del mondo.“Quello che più ci ha colpiti –- è stata la prontezza di spirito con cui ha messo in pratica quello che da sempre cerchiamo di insegnare quando si parla di buone pratiche e di convivenza con gli animali selvatici, in particolare l'orso”.“Per questo –- dopo aver subito regalato la nostra maglietta e il gioco dell'orso ad Alessandro, ora siamo pronti a ospitarlo ad Anversa per fargli conoscere un altro orso, quello marsicano, e per mostrargli tutto quello che facciamo per studiarlo, conoscerlo meglio e favorire una tranquilla convivenza con l’uomo”.