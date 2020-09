69 tartarughine scoprono la vita in mare ad Agrigento

Sabato 29 agosto, gli operatori del Progetto tartarughe e Life Euroturtles del WWF Gino Galia e Giuseppe Mazzotta, hanno ispezionato e contato tutte le uova trovate in un nido di tartaruga marina scoperto nella spiaggia di Cannatello, ad Agrigento, in Sicilia.

Probabilmente a inizio luglio, mamma Caretta caretta ha deposto 117 uova, dalle quali 69 piccole tartarughe sono uscite e ora hanno iniziato la loro vita in mare. Quattro tartarughine purtroppo non ce l'hanno fatta, mentre altre 44 uova non sono andate a buon fine.



Grande sorpresa per gli operatori, quando durante l’ispezione hanno estratto dal nido due tartarughine ancora vive, che subito sono state liberate in mare. Molto entusiasmo anche per la comunità di Cannatello, che già lo scorso anno aveva vissuto l'esperienza del nido di Caretta caretta, che ha fatto da collante e rafforzato il senso di comunità di questo lembo di territorio sul mare.



Le azioni fondamentali svolte dai volontari WWF nell’area mediterranea della Sicilia, sono possibili anche grazie al supporto e alla collaborazione della Guardia Costiera di Porto Empedocle e alla Ripartizione Faunistica di Agrigento.

Un grazie speciale in questa occasione va alla biologa marina Jessica Alessi di Meris, che ha contattato subito gli operatori WWF, e a tutti coloro che hanno dedicato parte del proprio tempo alla custodia e alla cura del nido. È anche attraverso queste azioni di volontariato a tutela della natura, che vogliamo costruire il mondo che verrà.