Rai cultura per la sostenibilita'

Sarà dedicato al rapporto tra scienza e sostenibilità lo speciale Newton Sostenibilità, programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura.

Dodici puntate da trenta minuti ciascuna, dal 21 settembre su Rai Scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21 e dal 24 settembre alle 01.00 su Rai3 (dopo Linea Notte), nelle stesse settimane in cui si svolgerà il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Tutte le puntate saranno anche disponibili su RaiPlay.

Conduttore e padrone di casa Davide Coero Borga. Ospiti delle puntate saranno due fra i massimi esperti nazionali sul tema della sostenibilità: Enrico Giovannini, portavoce dell’ASviS (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), e Gianfranco Bologna, presidente onorario del comitato scientifico del WWF, oltre al meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli con la sua rubrica dedicata alle applicazioni della sostenibilità in ambito ‘domestico’.

Nel primo appuntamento Davide Coero Borga ospita il professor Enrico Giovannini, già Chief Statistician dell’OCSE, presidente dell’ISTAT e ministro del Lavoro e delle Politiche sociale. Assieme fanno conoscere ai telespettatori la carta fondamentale per la sostenibilità, ossia l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. È un programma d’azione per le persone, per il pianeta e per la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Presenta 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, fra cui temi fondamentali come la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. Obiettivi che riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, nessuno deve essere lasciato indietro.