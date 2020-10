La direttrice dell’Oasi WWF Gole del Sagittario tra gli speaker di TEDx di Reggio Emilia

Sefora Inzaghi, direttrice della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Gole del Sagittario” di Anversa degli Abruzzi, sarà tra gli speaker del TEDx di Reggio Emilia, in programma domenica 18 ottobre.Il TED è una organizzazione no profit che ha come obiettivo diffondere idee di valore. Nata 25 anni fa in California (USA), TED è oggi un format famoso in tutto il mondo: consiste in conferenze tenute dal vivo da personaggi di spicco della cultura internazionale, invitati in una conferenza annuale a parlare per 18 minuti. Il loro discorso è poi reso disponibile gratuitamente su. Tra gli speakers TED ci sono, tra gli altri, Bill Gates, Al Gore, Elizabeth Gilbert, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende, etc.Nello spirito che anima da un quarto di secolo questo progetto, TED ha creato anche un programma, chiamato TEDx, che raccoglie un insieme di eventi locali per condividere esperienze e favorire la diffusione della cultura, l’incontro, la condivisione e la partecipazione a eventi unici, ispiranti e formativi.In questo spirito Sefora Inzaghi è stata invitata a partecipare come speaker al TEDx di Reggio Emilia, in programma appunto domenica 18. Il tema scelto per la giornata è TAKE CARE OF - Prendersi cura di… L’evento, che animerà il Centro Loris Malaguzzi, vedrà alternarsi sul palco diciannove speakers, che racconteranno di come, ogni giorno, si prendono cura di qualcosa e di qualcuno. A fare gli onori di casa sarà Lisa Iotti, reggiana d’origine, giornalista d’inchiesta a Presa Diretta (Rai 3) e scrittrice. L’intervento di Sefora Inzaghi sarà dedicato a quello di cui si occupa ogni giorno con passione: l’Orso bruno marsicano. Il contributo della direttrice dell’Oasi WWF sarà inoltre uno dei quattro talk interamente dedicati alla natura e all’ambiente che prenderanno parte al TED COUNTDOWN, l’iniziativa globale lanciata da TED focalizzata sul tema urgente e attuale del cambiamento climatico.“Siamo orgogliosi della presenza della dott.ssa Inzaghi a un evento di tale portata. –– Il tema della conferenza del 18 è quello che impegna i Direttori delle nostre Oasi e tutti i volontari del WWF: prendersi cura della bellezza della natura intorno a noi con passione e dedizione e Sefora incarna tutto questo. Una occasione importante anche per ricordare l’importanza di una specie come l’Orso marsicano e la necessità di agire per la sua tutela”.“È per me una grande emozione –i - partecipare come speaker al TEDx di Reggio Emilia; sarà una ottima occasione per parlare dell’Orso bruno marsicano di fronte a un ampio pubblico. Attraverso gli occhi dell'Orso proporrò una riflessione sui nostri limiti e sulle difficoltà che abbiamo per convivere con altre creature, a causa della nostra visione economica e antropocentrica delle questioni ambientali. Imparare ad ascoltare il ritmo della Terra è il primo passo per ritrovare una sana consapevolezza del pianeta in cui viviamo, non da soli ma insieme ad altre creature”.Il TEDxReggioEmilia è organizzato in due sessioni (10.30-13.30 e 15.30-18.30). Si può partecipare dal vivo o a distanza, in streaming, direttamente dal sito di TEDxReggioEmilia. Il talk di Sefora Inzaghi è previsto nel pomeriggio.