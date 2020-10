Il 23 ottobre a Palermo la Laurea Honoris causa a Fulco Pratesi

ambientalista e fondatore nel 1966 del WWF Italia, di

cui oggi è presidente onorario,

Venerdì 23 ottobre alle 15 e 30 verrà conferita ala laurea magistrale honoris causa in "Biodiversità e Biologia Ambientale". Appuntamento nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri.A conferire il riconoscimento sarà il Rettore dell, prof. Fabrizio Micari. L'evento sarà trasmesso in streaming dalla pagina Facebook dell'Università di Palermo >> ,è laureato in architettura nel 1960, sposato, quattro figli. Ha progettato numerosi parchi nazionali e riserve naturali in Italia e all'estero. Dal 1992 al 1994 é stato deputato nel gruppo dei Verdi. Dal 1995 al 2005 è stato presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo Dirige la rivista"Panda" del WWF e ha diretto per trent'anni la rivista per ragazzi "L'Orsa". Ha scritto numerosi libri: "Il Salvanatura", "Guide alla Natura d'Italia", "Clandestini in città", "Esclusi dall'Arca", "I Cavalieri della Grande Laguna", "Un cane", "Storia della natura d'Italia" e molti altri, alcuni dei quali ha illustrato personalmente. L'ultimo è "In nome del Panda" (Castelvecchi, 2016) in cui racconta la sua vita e 50 anni di lotte ambientaliste in Italia. Collabora con il "Corriere della Sera " e "l'Espresso".Ecco alcuni messaggi inviati a Fulco dagli esponenti del Comitato Scientifico WWF Italia:"Un riconoscimento strameritato: Fulco ha sempre accoppiato all'attenta osservazione in natura la grande capacità di tradurla in disegni e acquerelli spettacolari" (Presidente onorario del Comitato Scientifico WWF Italia); "Un meritatissimo riconoscimento accademico che corona l'attività svolta durante tutta la vita con generosità, passione e competenza" (Università di Camerino); "Grande la sua opera per risvegliare la coscienza ambientale del Paese (, Politecnico di Milano); "Una delle figure di riferimento per la difesa della natura in Italia (UNITUS); "Un onore meritato" (Università Parthenope); "Congratulazioni a Fulco Pratesi per questo meritato riconoscimento" (UNIBO); "Un grande testimone ambientale del nostro tempo" (, Università della Tuscia); "Sono onorato che l'Università di Palermo abbia chiesto a me di scrivere la 'Laudatio' per Fulco " (UNIPA).Da tutti, il riconoscimento dell'importanza della figura di Fulco Pratesi per il percorso di avvicinamento di ognuno ai temi della conoscenza della natura e della conservazione della biodiversità.