Consegnata a Fulco Pratesi la Laurea Honoris Causa

"Il conferimento della Laurea honoris causa a Fulco Pratesi è per la nostra

un momento di grande orgoglio, assieme a laureati come Falcone e Borsellino e tante altre personalità annoverare una figura così rilevante per noi è motivo di grande soddisfazione", ha detto il Rettore, Fabrizio Micari.

Poi è stata la volta del prof. Buscemi, Direttore del Corso di Laurea in biodiversità e Biologia ambientale:

"Fulco Pratesi è un mito, una personalità determinante nel panorama dell'Italia negli ultimi anni e non solo. E' un onore per noi conferirgli la Laurea Honoris causa in Biodiversità e biologia ambientale".

“Fulco Pratesi viene insignito della laurea Honoris causa per la sua lunga e meritoria attività scientifica e divulgativa".

"Fulco ha scritto centinaia di articoli su diverse testate, ma tutti hanno come argomento principale la conservazione della

, è noto a tutti per la sua grande abilità di disegnatore e acquerellista. Di grande interesse anche le didascalie dei suoi acquerelli, sia dal punto di vista ecologico che etologico" ha detto il prof. Bruno Massa nella sua "Laudatio" .

"Fulco Pratesi sarebbe stato un ottimo docente universitario" ha detto ancora il prof. Bruno Massa "Grazie a lui tantissimi italiani si sono accorti dell'esistenza degli

e delle creature alate con i sui libri come "Esclusi dall'Arca" , "Clandestini in città" o "Storia della natura d'Italia".

Alla fine è stata la volta di un emozionato Fulco Pratesi, per la "Lectio magistralis":

"Tutto cominciò quando ci mettemmo in testa di salvare la Laguna di Orbetello dove era tornato a nidificare il cavaliere d'Italia. Scrissi al

internazionale e cominciammo a lavorare, autotassandoci"

La

di

è stato un viaggio nei 50 anni e oltre del

in Italia : "Le nostre battaglie hanno salvato oltre 100 Oasi, da Burano, che fu la prima, a Monte Arcosu per la salvezza del Cervo Sardo, a Torre Salsa in

" Per salvare cio' che resta di questo meraviglioso pianeta, grazie a tutti"

