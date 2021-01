Roberto Danovaro miglior biologo marino per il decennio concluso

Con oltre 50 articoli di primo piano pubblicati negli ultimi 10 anni, il prof. Roberto Danovaro, Consigliere Nazionale WWF e Presidente del Comitato Scientifico dell'associazione, è risultato il maggiore esperto mondiale sugli oceani, come valutato dal portale scientifico ExpertScape per il decennio appena concluso. Ordinario al Politecnico delle Marche e Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, con i suoi studi il prof. Danovaro ha contribuito ad accrescere enormemente la nostra conoscenza della biodiversità marina e dei fattori che la minacciano.«A Roberto Danovaro vanno i complimenti di tutto il WWF non solo per questo importantantissimo riconoscimento, ma soprattutto per l'incessante attività di questi anni, perché la conoscenza del mare e delle sue dinamiche è la base fondamentale per ogni azione di conservazione del nostro capitale blu» ha dichiarato la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi che conclude: «È un onore averlo al nostro fianco nelle sfide globali che ci attendono».