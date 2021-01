Anche il WWF alla Corsa della Bora

Si è svolta a Trieste anche quest'anno, per la settima edizione, la tradizionale "Corsa della Bora", che si snoda nelle alture del carso triestino sfidando il freddo e le forti raffiche di vento. I tanti partecipanti provenienti da tutta Italia, ma qualcuno anche dall'estero, sono stati accolti tra gli altri anche dai volontari del WWF Friuli Venezia Giulia, partner dell'evento.

1300 i partecipanti in totale, che avevano diversi percorsi a disposizione: in 190 si sono presentati alla corsa più dura e impegnativa, quella notturna (con temperature proibitive, e qualche fiocco di neve), un percorso di 80 chilometri, partito alle 22 e 30 e dalla grande valenza naturalistica che saliva sul costone carsico fino alla Val Rosandra. Gli altri percorsi prevedevano tracciati di 57 e 21 chilometri, di sterrato e asfalto lungo la costa.