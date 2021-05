Record per la lince iberica, 1.111 gli individui censiti

È record per la lince iberica (Lynx pardinus). La popolazione selvatica della specie felina più minacciata al mondo, infatti, è aumenta di dieci volte in 20 anni fino a raggiungere i 1.111 individui. Secondo i risultati dell’ultimo censimento della lince iberica pubblicato oggi,Di queste, 239 sono femmine in età riproduttiva (rispetto alle 27 del 2002), cifra che indica la vitalità della specie.Dopo aver appreso la notizia, Juan Carlos del Olmo, CEO di WWF-Spagna ha detto: "Questo è un grande successo di conservazione in Spagna e in tutto il mondo. Poche specie sfuggono ad una situazione così critica come quella della lince iberica. La notizia di oggi è il risultato del lavoro instancabile e collettivo di più di 20 amministrazioni e organizzazioni, così come di molti individui. Il WWF è orgoglioso di aver contribuito a questi sforzi attraverso il nostro lavoro negli ultimi 20 anni"."Tuttavia, nonostante lo stato d'animo celebrativo di oggi, dobbiamo ricordare che la lince non è fuori pericolo. Per garantire una popolazione vitale e sicura, dobbiamo aumentare la popolazione di lince selvatica di oggi di tre volte entro il 2040. Per farlo, dobbiamo continuare a lavorare intensamente per sradicare minacce come le uccisioni accidentali e per perseguire legalmente le morti causate da spari, lacci o trappole che ogni anno provocano ancora una perdita irreparabile di linci", ha aggiunto Del Olmo.Secondo le stime del WWF, e le valutazioni di diversi esperti, il numero di lince iberica dovrebbe raggiungere i 3.000 - 3.500 individui, comprese circa 750 femmine in età riproduttiva, per essere considerato in uno "stato di conservazione favorevole" secondo i regolamenti europei. Continui sforzi di conservazione che affrontano minacce come l'uccisione illegale, sostengono il recupero delle popolazioni di conigli decimate e aiutano a creare nuove popolazioni di lince e a collegare quelle esistenti, sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo entro il 2040.Il WWF-Spagna ha lavorato alla conservazione della lince iberica fin dalla sua istituzione più di 50 anni fa. Alla fine degli anni '90, il WWF ha iniziato a lavorare direttamente sul terreno attraverso accordi di custodia con le tenute di caccia in Sierra Morena, Montes de Toledo e Doñana, all'epoca sede delle ultime linci. Il WWF-Spagna ha anche agito per sensibilizzare sulla situazione della lince iberica, partecipando al censimento nazionale del 2002 e lavorando con diverse amministrazioni e settori regionali ed europei per coordinare gli sforzi.Il WWF-Spagna è anche partner dei progetti europei Life per sostenere gli sforzi di conservazione della lince, mantenendo accordi di custodia con 18 tenute che coprono più di 25.000 ettari tra cui 12 territori di femmine con cuccioli, e guidando gli sforzi per migliorare gli habitat e le popolazioni di conigli. Gestisce anche piattaforme e strumenti di citizen science, come